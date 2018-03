Alckmin nega que vá trocar PSDB por PTB O ex-governador Geraldo Alckmin distribuiu nota à imprensa para negar intenção de trocar o PSDB pelo PTB para disputar as eleições de 2010. "Em razão de notícias recentemente veiculadas pela imprensa, que cogitam de minha eventual mudança partidária, reitero a firme e clara determinação de permanecer filiado ao PSDB, partido que muito me honra ter ajudado a fundar e pelo qual pretendo continuar a trabalhar", diz a nota. Em entrevista à Agência Estado, o senador Romeu Tuma (PTB-SP) afirmara que seu partido aguarda eventual saída de Alckmin do PSDB para lançar seu nome ao governo do Estado.