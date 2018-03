Alckmin nega que decisão sobre pedágio seja populista

De acordo com ele, este é um conjunto de medidas "sempre na linha de buscar eficiência e transferir os custos de eficiência e produtividade para o usuário". Na quarta-feira passada, o governador teve de revogar o aumento da tarifa de trens e metrô, junto com o prefeito Fernando Haddad, que reduziu a tarifa de ônibus, em meio aos protestos que aconteceram na capital. O reajuste dos pedágios aconteceria no próximo dia 1, pelo IGP-M acumulado, que daria 6,2% de aumento.

Alckmin afirmou que o conjunto de medidas implantadas será suficiente para alcançar esses 6,2%, sem necessidade de subsídios do governo. "O máximo que nós poderemos utilizar (de subsidio), e talvez nem precise, seria um pedaço do chamado bônus da concessão, que é o que as empresas pagam ao próprio Estado", afirmou Alckmin.

"O reajuste não está sendo adiado por um ano, ele está sendo eliminado", disse o governador, que afirmou ainda que, "se não tem inflação, não tem reajuste", sobre eventuais futuros reajustes nos próximos anos.