Alckmin nega omissão no caso Dutra Pinto O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) negou hoje que tenha havido omissão do Estado no caso da morte de Fernando Dutra Pinto, o seqüestrador da filha do empresário Silvio Santos. "Acho que não se concluiu isso ainda. De jeito nenhum. Você teve um incidente, que está sendo apurado", afirmou. Alckmin voltou a prometer que as circunstâncias em que ocorreram a morte de Dutra Pinto estão sendo apuradas com "rigor e transparência". "Aliás, o próprio afastamento do diretor vem de encontro à determinação do governo paulista de rigor e transparência na apuração, para não deixar nenhuma dúvida sobre o que aconteceu." A nova diretora do Centro de Detenção Provisória (CDP) - Belém II, a psicóloga Marisa da Costa Gadelha Rodrigues, foi empossada hoje. Ela substituiu Osvaldo Martins Bueno, afastado ontem do cargo por decisão do secretário estadual de Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa. Dutra Pinto estava preso nesse CDP. Segurança O governador reconhece que a população não está satisfeita com a segurança em São Paulo, mas ressaltou que o governo tem trabalhado para diminuir os índices negativos nessa área. "Acho que a população sabe do esforço que está sendo feito, mas ela não deve estar satisfeita com a segurança, em lugar nenhum", afirmou. Segundo Alckmin, problemas de roubo, assalto e seqüestro tem no país inteiro. "O problema é nacional, mas nós estamos trabalhando, equipando a polícia, que agora estão integradas, aumentando o número de vagas nas penitenciárias, colocando mais polícia nas ruas", disse. Com exceção de seqüestro, destacou Alckmin, todos os demais crimes apresentaram queda na taxa de crescimento. O governador acredita, no entanto, que o aumento de mais de 300% registrado no casos de seqüestro, de 2000 para 2001, será revertido. "O modo de enfrentá-los é prender os seqüestradores, desmontar as quadrilhas e é o que está sendo feito. Já são mais de 200 deles presos em penitenciárias de segurança máxima, 17 mortos e mais de 80 cativeiros estourados. O tendência é reduzir." Para Alckmin, o cenário desfavorável nessa área não deve afastar investidores do Estado nem dar início a um êxodo empresarial. "Ninguém vai decidir em razão do aumento dos casos de seqüestro. A decisão de investir ou não é precedida de um estudo sério, de logística, e o esforço que São Paulo está fazendo na área da segurança nenhum estado brasileiro está fazendo", disse Alckmin. Ele lembrou que só nos primeiros sete anos dos mandatos Mário Covas-Geraldo Alckmin foram presos cerca de 45 mil pessoas, que se somaram aos 55 mil que já estavam detidos. "De 1889, na Proclamação da República, até 1994, antes do Covas assumir, o Estado tinha criado 21 mil vagas penitenciárias. Em sete anos, criamos 50 mil e vamos terminar 2002 com 62 mil a 68 mil vagas." Galerias pluviais O governador realizou, hoje pela manhã, vistoria nas obras de galerias pluviais, na região de Campo Belo, zona sul. A construção tem 120 metros de extensão e vai custar cerca de R$ 6 milhões. A conclusão da obra está prevista para março próximo. Cerca de 25 mil moradores da região - na avenida Professor Vicente Rao, entre a rua João Perati, no Brooklin, e o viaduto Washington Luiz - serão beneficiadas com o fim das enchentes. Segundo o gerente de construção civil do Metrô, Luiz Carlos Pereira Grillo, ainda faltam mais 480 metros para a conclusão da galeria que será feita numa segunda etapa, indo do viaduto Washington Luiz até a rua Emilie de Villeneuve. "A construção desta galeria já está facilitando o trânsito, evitando inundações", disse Grillo.