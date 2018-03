Alckmin nega intenção de trocar PSDB pelo PTB O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), em nota distribuída à imprensa, negou hoje que tenha intenção de trocar o PSDB pelo PTB para disputar as eleições estaduais no próximo ano. Ontem, o senador Romeu Tuma (PTB-SP) afirmou que o seu partido aguarda uma eventual saída de Alckmin do PSDB para lançar o seu nome ao governo do Estado de São Paulo. Tuma elogiou "a forte presença eleitoral de Alckmin no interior", ressaltando que este aspecto vai ao encontro do processo de criação de novas regionais do PTB em cidades do interior paulista. Na nota, Alckmin afirma "a firme e clara determinação de permanecer filiado ao PSDB". "É um partido que muito me honra ter ajudado a fundar e pelo qual pretendo continuar a trabalhar em benefício do povo de São Paulo e do Brasil", diz o ex-governador na nota.