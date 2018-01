Alckmin não quer avaliar estrago agora

Preocupado com a repercussão do caso Siemens no projeto de reeleição do governador Geraldo Alckmin em 2014, o Palácio dos Bandeirantes chegou a cogitar a realização de pesquisas para saber do impacto do caso. Mas desistiu depois de avaliar que, no momento, o cenário ainda está muito contaminado pelo noticiário.

A nova estratégia consiste em formar um grupo com 15 entidades de fora da máquina estadual para acompanhar as investigações. O anúncio da medida será feito hoje pelo governador, que vai se dedicar a agendas positivas nos próximos dias.

Outro foco da reação tucana é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, um dos mais cotados do PT para disputar o governo paulista.

Os dirigentes do PSDB e auxiliares de Geraldo Alckmin estão convencidos de que Padilha será apresentado como candidato pelo ex-presidente Lula em um evento nesta semana no interior de São Paulo e há uma ação orquestrada para fragilizar o governador José Serra e o partido tucano.