Alckmin não descarta hipóteses no assassinato de prefeito O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, informou hoje que não está descartada hipóteses de investigação do caso do assassinato do prefeito de Santo Andre, Celso Daniel. Segundo ele, embora as indicações são de que houve um crime de sequestro, também está sendo avaliada a hipótese de crime político e da ligação desse assassinato com o do ex-prefeito de Campinas, Antônio dos Santos, morto em setembro. Alckmin informou também que a Polícia Federal já está colaborando com as investigações. Segundo ele, tanto a PF quanto o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência estão investigando a existência da organização denominada Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras (Farb) que teria reivindicado a autoria do assassinato de Antônio da Costa Santos, ex-prefeito de Campinas. Aloysio Nunes disse que o manifesto que estava na internet é "aparentemente demencial".