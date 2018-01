Alckmin não descarta envenenamento de Dutra Pinto O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, quebrou hoje o silêncio que vinha mantendo em relação à morte do seqüestrador do empresário Silvio Santos, Fernando Dutra Pinto, ocorrido nesta semana. Alckmin disse que considera prematuro especular sobre as razões da morte do seqüestrador, referindo-se à hipótese de que Dutra, acusado da morte de dois policiais, tenha sido envenenado. Mas não descartou totalmente essa possibilidade. "Todos os laudos realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) apontam de forma negativa (em relação a uso de drogas, álcool e cianureto)", disse o governador. "Mas não podemos descartar essa hipótese; é preciso aguardar o resultado dos exames realizados nas vísceras de Dutra para não deixar margem para dúvidas." O governador garantiu que o governo continuará a apurar "com rigor e transparência" as razões da morte do seqüestrador e que, "se houver responsabilidade, seja do Estado, de funcionários e de dirigentes", haverá punição. "O governo não tem nada a esconder, é tudo público". Questionado sobre se teme o uso da morte de Dutra, a quem deu pessoalmente garantias de vida, em campanha eleitoral, Alckmin respondeu que intercedeu pessoalmente no seqüestro de Sílvio Santos "sem me preocupar com a minha imagem e com a questão eleitoral". "Aprendi como médico que, quando se tem uma situação difícil, se erra menos quando se age do que quando se omite", acrescentou. O Secretário de Segurança Pública, Marco Vinício Petreluzzi, enfatizou que as investigações e exames do cadáver de Dutra deverão continuar. "Embora não me pareça razoável no momento admitir que tenha ocorrido homicídio, temos de continuar apurando", disse ele. Segundo o secretário, não houve constatação de lesões internas e externas, inclusive em pesquisas que tiveram como objetivo verificar ocorrência de tortura. "Os peritos pesquisaram inclusive possíveis lesões abaixo da epiderme, seguindo protocolos internacionais de verificação de maus-tratos em presos", acrescentou. Petreluzzi afirmou que as investigações vão contar com o acompanhamento da Fundação Teotônio Vilela, entidade da sociedade civil. Segundo ele, todas as dúvidas sobre as causas da morte de Dutra poderão ser dirimidas, já que o cadáver do seqüestrador está retido no IML. O secretário de Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa negou que as agressões sofridas por Fernando Dutra Pinto no Centro de Detenção Provisória tenham sido resultado de uma surra ou de torturas aplicadas por agentes penitenciários. "O fato de alguém ter lesão corporal em seu corpo não quer dizer que foi surrado ou torturado", disse o secretário. "A versão que eu tenho, e que está sendo investigada, é a de que houve uma reação do funcionário diante de uma agressão do preso", acrescentou. Ele disse que Dutra e o agente penitenciário foram levados a uma delegacia, onde o fato registrado, e que tanto o preso, assistido pela advogada, como o agente penitenciário pediram que o caso não se transformasse em inquérito policial. "Em resumo, duas pessoas que brigaram fizeram as pazes". Ao ser questionado sobre as denúncias de torturas freqüentes no Centro de Detenção Provisória feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OASB), Furukawa admitiu que existe uma comunicação feita pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, cuja apuração está em curso. As declarações do governador e de Petreluzzi foram dadas neste sábado, após a reunião de Alckmin com seus secretários, na qual anunciou a saída de sete deles ainda em janeiro. Os secretários afastados sairão do governo para concorrerem às eleições em outubro.