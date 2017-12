Alckmin não descarta acordo com PMDB O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira que trabalha com o objetivo de formar a "maior aliança possível" para as eleições de outubro, não descartando a possibilidade de um acordo com o PMDB. Ele salientou que o PFL é quem "naturalmente" deve indicar o candidato a vice na chapa presidencial, mas observou que o presidente do partido, senador Jorge Bornhausen (SC), já declarou que está "aberto" para a um "entendimento". Alckmin classificou como "muito boa" a conversa que manteve no último domingo com o presidente peemedebista, deputado Michel Temer (SP), e lembrou que a origem dos tucanos está no MDB, "o velho e bom Manda Brasa". "No que depender de mim, eu farei, baseado num programa, num projeto nacional, a maior aliança possível", disse o pré-candidato do PSDB. "É melhor você fazer a aliança antes da eleição, para o povo já saber qual é a aliança", disse o pré-candidato. Para Alckmin, a eventual coligação ampla é importante não apenas para ganhar as eleições, mas também para governar. "E eu tenho um programa de reformas muito ambicioso e você tem de ter maioria para governar". O pré-candidato tucano se reuniu na tarde de hoje com o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), no Palácio das Mangabeiras. Do encontro, participou também o ex-secretário estadual de Planejamento e Defesa Social, Antônio Augusto Anastasia, que foi convidado por Alckmin para ser um dos coordenadores de seu programa de governo. Anastasia deixou as secretarias para coordenar o programa de governo da candidatura à reeleição de Aécio.