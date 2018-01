Alckmin não acredita em racha entre os tucanos O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) afastou a possibilidade de um racha no PSDB. Ele não acredita que o governador Tasso Jereissati (PSDB-CE) abra uma dissidência no partido por ser contrário à indicação do ministro José Serra (Saúde) para disputar a Presidência da República. "Não tenho dúvida de que ele (Tasso) apoiará o candidato do partido, no momento em que essa candidatura estiver consolidada", disse Alckmin. Alckmin lembra que, antes de abrir mão da pré-candidatura tucana, Tasso o visitou no Palácio dos Bandeirantes e afirmou que teria total empenho com o candidato escolhido pelo PSDB. "Questões transitórias de jornada se corrigem ao longo do caminho", disse Alckmin, se referindo às supostas críticas de Tasso ao ministro. Alckmin também contestou o apoio que Tasso teria dado à governadora e presidenciável Roseana Sarney (PFL-MA). "O fato do Tasso conversar com a vizinha é perfeitamente natural. Não só o Tasso deve conversar com a Roseana, mas o Serra também", disse Alckmin. "Acho bom trocar idéia. E acho que a gente deve trabalhar para unir a base governista mais à frente", completou. Para Alckmin, a ausência de Tasso no encontro dos governadores nordestinos, ontem, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, para tratar da questão energética, não deve ser visto como dissidência. Sobre a possibilidade de antecipação do lançamento da candidatura de Serra, um dos pontos de divergência entre as lideranças tucanas, Alckmin afirmou que essa é uma questão de caráter pessoal. "É uma decisão que cabe ao ministro avaliar. Mas precipitou-se tanto essa questão, da sucessão presidencial, que acho que a antecipar um pouco é bom", disse Alckmin.