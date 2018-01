Alckmin mobiliza deputados paulistas para evitar perda de arrecadação

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), vai receber na manhã de terça-feira, 19, deputados e senadores da bancada paulista para discutir projetos de interesse do Estado em tramitação no Congresso. Alckmin pedirá empenho aos parlamentares para que defendam São Paulo na discussão e na votação de propostas que atingem o Estado com intuito de evitar queda de arrecadação.

Foram convidados para um café da manhã no Palácio dos Bandeirantes, às 8h30, os senadores paulistas e deputados de todos os partidos. São esperados parlamentares do PT, como o líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia, e o coordenador da bancada do Estado, Devanir Ribeiro.

Estão na pauta do encontro distribuição dos royalties do petróleo, a reforma da alíquota do ICMS, a cobrança de impostos sobre o comércio eletrônico, a alteração do indexador das dívidas estaduais e o Fundo de Participação dos Estados.