Alckmin minimiza ausência de Serra em congresso do PSDB

Questionado sobre como avalia a ausência de Serra no evento, Alckmin respondeu: "O Serra está fora do País. Mas hoje é só uma palestra. O Aécio vai dar uma palestra no congresso do PSDB, o que é muito bom, acho que é positivo."

O governador deu as declarações após evento na fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo (SP), no qual a montadora apresentou oficialmente a nova linha de montagem do novo Fiesta.

No mesmo evento, o prefeito de São Bernardo do Campos (SP), Luiz Marinho (PT), disse que vê com "naturalidade" a ausência do ex-governador José Serra em locais que tenham a participação de Aécio Neves. "Vejo com naturalidade. Vai ser difícil de eles se entenderem. Hoje mesmo a imprensa noticia deputados do PSDB com dificuldade em apoiar o Aécio. Acho que o partido, olhando à distância, parece que tem alguns problemas", afirmou.

Marinho disse que também vê com naturalidade a liderança da presidente Dilma Rousseff nas pesquisas eleitorais. "Era o que nós achávamos que aconteceria. Acho meio cedo essas pesquisas, mas acho que isso (a vantagem da presidente) corresponde ao que a Dilma vem conduzindo no Brasil", disse.