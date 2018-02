Alckmin minimiza articulação de Serra dentro do PSDB

"Como a árvore cresce pela raiz, acho que é mais comum falarmos primeiro das mudanças municipais, uma vez que cada cidade deverá escolher seu diretório municipal em março, para depois falarmos na sucessão estadual, em abril, e depois na nacional, prevista para maio", afirmou o governador. Bem humorado, Alckmin preferiu deixar de lado as críticas ao governo federal, até porque a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, que foi a anfitriã do evento, é do PT.

Ele falou com entusiasmo sobre o projeto iniciado por Serra de remanejar toda a população que mora nas encostas da Serra do Mar, nos chamados bairros-cota - considerados áreas de risco -, para locais seguros, "com toda infraestrutura", como o Residencial Vila Harmonia. O conjunto conta com escolas, áreas de lazer, unidades de saúde, entre outros benefícios.

Alckmin disse que até o final do ano 2 mil novas unidades habitacionais serão entregues no município para acelerar a solução problema das moradias em risco ao longo da Via Anchieta. Antecedendo o discurso do governador, o secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Alexandre Barbosa, chegou a lembrar da catástrofe registrada na Região Serrana do Rio de Janeiro, ao destacar que "moradia segura é uma importante etapa de inclusão social".