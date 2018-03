Alckmin: ligação do PT com Farc é 'pública e notória'

O candidato a vice na chapa do PSDB à sucessão presidencial, deputado federal Indio da Costa (DEM-RJ), associou o PT às Farc e disse que essas se relacionam com o Comando Vermelho. "O que é público e notório é uma ligação do PT com as Farc, isso lá trás. Eu acho que isso não é nenhuma novidade para ninguém. Agora, outra ilação eu não vou fazer porque, para mim, campanha é falar com as pessoas", disse o tucano, após caminhada de 30 minutos pelo centro de São Vicente.

Acompanhado do candidato do PMDB ao Senado Federal, Orestes Quércia, e de políticos da região, Alckmin posou para fotos e tomou cafezinho com eleitores.