Alckmin lidera corrida entre paulistanos, indica Vox Populi

A 14 meses da eleição municipal, a intenção de voto do eleitor paulistano demonstrou preferência pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), seguido pela ex-prefeita Marta Suplicy (PT). Pesquisa Vox Populi apurou que os paulistanos dão 31% de preferência a Alckmin, contra 28% de Marta, 10% do deputado Paulo Maluf (PP), 9% da deputada Luiza Erundina (PSB) e 7% do prefeito Gilberto Kassab (DEM) e do deputado Paulo Pereira da Silva (PDT). A dianteira de Alckmin é realçada pela rejeição de seus eventuais adversários: enquanto 54% dos paulistanos informam que há grande ou média possibilidade de votarem no ex-governador, 47% não admitem possibilidade de votar em Marta. A medida da rejeição clássica também lhe dá ampla vantagem: Maluf tem 39%, Marta tem 18%, Kassab tem 15%, Erundina tem 8% e Alckmin, 4%. O apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diminui a possibilidade de voto num candidato em 18%, enquanto o apoio do governador José Serra reduz em 13%. DESEMPENHOS MEDIDOS A pesquisa mediu o desempenho de Lula, Serra e Kassab, segundo a ótica dos paulistanos. Lula tem a mesma medida de Serra em ótimo/bom (43%); Serra tem 31% de "regular positivo", enquanto Lula tem 24%; Serra tem 14% de ruim/péssimo, enquanto Lula sobe para 22%. Já Kassab tem números menos favoráveis: 22% de ótimo/bom, 26% de "regular positivo" e 31% de ruim/péssimo. No cenário estimulado sem Alckmin, Marta venceria com 33%, com Kassab e Maluf em segundo, ambos com 14%, e Erundina em terceiro, com 13%. No cenário estimulado sem Marta e sem Kassab, a vantagem de Alckmin sobre os adversários aumenta: ele passa a ter 40%, superando Erundina, com 22%, e Maluf, com 13%. Outros candidatos da base do governo Lula ficam atrás: o deputado Aldo Rebelo (PC do B) varia entre 1% e 2% e o deputado Arlindo Chinaglia (PT), entre 0% e 1%. Além da rejeição alta, Marta é, também, a potencial candidata mais conhecida do eleitorado, o que lhe estreita as margens para aumentar sua popularidade numa campanha eleitoral: 82% dos paulistanos dizem conhecê-la. Maluf é conhecido por 80%, Alckmin e Erundina, por 74%, e Kassab, por 59%. A pesquisa também apurou que 78% dos paulistanos estão satisfeitos em morar na capital paulista, enquanto 21% estão insatisfeitos. A pesquisa Vox Populi foi feita para a Força Sindical e ouviu 1.010 eleitores paulistanos entre os dias 13 e 18 de julho, com margem de erro de 3,1 pontos porcentuais.