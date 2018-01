Alckmin libera R$ 61 milhões para Presidente Prudente Durante a cerimônia de entrega de ambulâncias, realizada hoje, em Martinópolis, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, autorizou a liberação de R$ 61 milhões para realização de obras em todas as cidades da região de Presidente Prudente. Segundo a assessoria do governo, R$ 50 milhões serão aplicados na construção de quatro mil moradias populares. A prefeitura entra com o terreno e o Governo com o material. "Isso irá permitir que as famílias deixem de gastar com aluguel e realizem o seu maior sonho, que é a casa própria", destacou o governador. Segundo Alckmin, na região o aluguel varia de R$ 100 a R$ 300 reais. A estimativa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) é que, com o programa, quem ganha um salário mínimo pagará apenas R$ 27 reais por mês. Segundo o governo do Estado, do montante, outros R$ 300 mil serão utilizados pela Santa Casa de Presidente Prudente; R$ 1,5 milhão na recuperação de estradas da região pelo Programa Melhor Caminho; R$ 6 milhões para a construção de 100 pontes metálicas; R$ 1,6 milhão para a aquisição de 32 veículos de transporte escolar; R$ 1,2 milhão para construção de unidades do Banco do Povo e R$ 998 mil para duas Patrulhas Rodoviárias Agrícolas. Alckmin também autorizou a liberação de R$ 100 mil para recuperação do asfalto nas ruas da cidade e R$ 110 mil para adquirir equipamentos para a Santa Casa, pedido do prefeito de Martinópolis, Antônio Leal Cordeiro (PSDB). A cidade recebeu ainda 156 quilos de remédio do Programa Dose Certa. Segundo Alckmin, o Governo do Estado também participa do Programa de Saúde da Família nas regiões do Vale do Ribeira, Região Serrana do Vale do Paraíba e Presidente Prudente. Segundo o secretário da Saúde, José Guedes, apesar deste programa ser uma parceria da União com os municípios, só na região de Presidente Prudente o Governo do Estado implantou 60 equipes médicas das 98 que atendem a população.