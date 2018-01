Alckmin levará medidas sobre segurança a FHC O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) se reuniu nesta manhã, com integrantes da cúpula da segurança paulista, entre eles os secretários Marco Vinício Patrelluzzi (atual da Segurança Pública) e Saulo de Castro (futuro secretário), Marco Antonio Desgualdo (chefe da Polícia Civil) e o comandante geral da PM, coronel Rui Cesar Melo. Eles prepararam o documento - um texto com uma série de medidas que trata da segurança - que será levado por Alckmin ao presidente Fernando Henrique Cardoso. A audiência está marcada para o final da tarde, às 17 horas. A previsão é de que Alckmin deixe o Palácio dos Bandeirantes por volta das 15 horas e retorne ainda hoje. Entre as medidas que serão apresentadas está o decreto de lei que permite o pagamento de recompensa - de R$ 5 mil a R$ 50 mil - para quem fornecer informaçôes que ajudem no combate ao crime organizado. Por causa do seqüestro e morte do prefeito Celso Daniel (Santo André-PT), Alckmin cancelou a festa de posse do novo secretariado, marcada para amanhã. Conforme anúncio feito pelo próprio governador, ontem, em entrevista coletiva, informações que possam ajudar a polícia devem ser transmitidas ao Disque Denúncia (0800 - 15 63 15), sistema que permite manter no anonimato de quem faz a ligação. A lei da recompensa entra em vigor a partir de hoje, mas a recompensa só será paga se a informação passada ao Disque Denúncia levar à expedição de mandado de prisão. Nesse caso, para poder receber a recompensa, o denunciante se indentificará ao atendente do Disque Denúncia. O governo paulista pede que não sejam feitas denúncias falsas, o que acarretaria o deslocamento inútil de equipes das polícias, e para que as ligações sejam feitas diretamente ao Disque Denúncia e não ao Palácio dos Bandeirantes nem à Secretaria da Segurança Pública. Mais polícia na rua Outra medida que será levada ao presidente Fernando Henrique é o projeto dos voluntários que devem assumir os postos burocráticos da polícia, liberando cerca de 6 mil homens para o trabalho de policiamento nas ruas. O projeto será encaminhado para votação na Assembléia Legislativa no início de fevereiro, assim que terminar o recesso, para votação em regime de urgência. O governo paulista espera que até abril possa ter início o processo de seleção dos jovens voluntários que irão receber um salário simbólico. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio, o governador Alckmin quer apresentar o conjunto de medidas ao presidente antes de divulgar todo seu conteúdo. A cerimônia de posse dos novos secretários será no gabinete do governador, fechada à imprensa. Dos oito titulares que estão deixando os cargos para disputar eleição ou por motivos pessoais, quatro já tem substitutos definidos. Alckmin ainda não anunciou os nomes para as secretarias da Cultura, Economia e Planejamento e Trabalho. Alckmin aproveitou a reforma do secretariado para fundir as pastas da Enegia e de Recursos Hídricos, mantendo o secretário Mauro Arce (Energia) no comando. Velório Por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira, Alckmin esteve no velório do prefeito Celso Daniel, na Câmara Municipal de Santo André. Ele estava acompanhado da mulher, Maria Lúcia, e do atual secretário de Segurança. De acordo com a assessoria do Palácio dos Bandeirantes, não há previsão de que o governador atenda a imprensa antes de viajar para Brasília.