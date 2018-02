Alckmin lamenta morte de presidente do TJ-SP

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) lamentou a morte do presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP), Antonio Carlos Viana Santos, ocorrida na madrugada nesta quarta-feira, 26. De acordo com Alckmin, Viana Santos era uma pessoa "positiva" e que dedicou sua vida à magistratura. O governador afirmou que pretende comparecer ao velório no Salão dos Passos Perdidos, sede do Judiciário paulista, no centro de São Paulo.

"Eu quero trazer os meus sentimentos à família do doutor Viana Santos. Nós estivemos juntos muitas vezes e fizemos entendimentos sobre muitas questões do Poder Judiciário", disse Alckmin, após palestra em São Paulo para alunos de uma escola de ensino privada. "Ele é uma pessoa que dedicou toda sua vida à magistratura, com enorme espírito público e correção."