Alckmin irá ao lançamento de Serra O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse na manhã de hoje que irá amanhã a Brasília participar da cerimônia em que o ministro da Saúde, José Serra, anunciará a sua candidatura à Presidência de República. "Vou dar um abraço no Serra e participar dessa jornada. O PSDB vai oferecer ao eleitorado brasileiro um dos candidatos mais preparados e à altura do desafio que é ser chefe de Estado e chefe de governo no Brasil", acredita. Alckmin disse que o PSDB vai estar "coeso" em torno do nome de Serra, e voltou a defender a aliança partidária para garantir ao futuro presidente "governabilidade". "No momento, cada partido vai defender o seu candidato, mas as alianças são importantes, porque quem for presidente não conseguirá governar sozinho", disse. "É bom que se faça antes, para que a população tome conhecimento da aliança antes de eleição." Alckmin participou da inauguração da rádio Kiss FM, na Avenida Paulista, na capital. A emissora toca clássicos do rock internacional e nacional, pertence à rede CBS, e segundo medição do Ibope, tem audiência de 25 mil ouvintes por minuto. O público é formado por jovens com mais de 25 anos das classes A e B. Alckmin contou que na época em que foi prefeito de Pindamonhangaba fazia um programa de rádio, ?Fale com o prefeito?. Diante disso, o presidente da Rede CBS, Paulo Masci Abreu, ofereceu a Alckmin um horário na rede, que engloba a Rádio Tupi Nacional e Difusora, entre outras, para que ele faça um programa, como cortesia sem ônus para Estado, como governador. Alckmin sorriu e agradeceu, mas não confirmou se aceitará o convite.