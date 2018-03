Alckmin irá à zona sul; confira agenda de candidatos Pelo segundo dia seguido - a largada para o início da campanha para a Prefeitura de São Paulo foi dada hoje - o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, promete arregaçar as mangas mais cedo amanhã. Às 10 horas, ele participa de caminhada na Estrada do Campo Limpo, partindo do número 4.343, na zona sul da capital paulista. É nesta região que o candidato enfrenta maior diferença na pesquisa de intenção de voto realizada pelo Datafolha, em relação à candidata Marta Suplicy, do PT. A diferença, a favor de Marta, é de 17 pontos porcentuais na região e de sete pontos em toda a cidade. Segundo a assessoria de imprensa de Alckmin, até as 20 horas de hoje, esse era o único evento previsto na agenda do candidato para esta segunda-feira. Até o mesmo horário, a candidata do PT, Marta Suplicy, não contava com qualquer compromisso de campanha para amanhã. Às 18 horas desta segunda-feira, ela participa da comemoração aos 232 anos de Independência dos Estados Unidos no auditório do Alumni, no Jardim Caravelas. Às 21 horas, a agenda de Marta prevê sua presença na cerimônia de inauguração da sede da Central dos Trabalhadores do Brasil, na Avenida Liberdade. Segundo informações da Central, também participarão do evento o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE), o deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e o senador Aloísio Mercadante (PT-SP). A assessoria de imprensa do candidato do DEM e atual prefeito, Gilberto Kassab, previa para amanhã apenas sua presença no Mercado da Lapa, às 12 horas. A assessoria do candidato do PP, Paulo Maluf, não retornou as ligações da reportagem. A candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine, não participará de atos públicos de campanha nesta segunda-feira. Na parte da manhã, sua agenda prevê sua participação na reunião da Coordenação da Campanha e do Programa de Governo. Depois, participa de sessão de fotos para a campanha e de reunião de trabalho na produtora responsável pela gravação da propaganda eleitoral do PPS na TV.