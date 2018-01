Alckmin: "invasão foi um movimento instrumentalizado pelo PT" O pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, condenou a invasão da Câmara, promovida na terça-feira por integrantes do Movimento de Libertação dos sem-terra (MLST) e procurou desvincular o episódio de movimentos sociais, afirmando que "isso foi um movimento instrumentalizado politicamente pelo PT". Alckmin voltou a responsabilizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ocorrências dessa natureza, afirmando que o governo federal tem assumido uma posição dúbia em relação a esses movimentos. "É importante distinguir o movimento social e o instrumentalizado sob o ponto de vista político", afirmou. "O líder da invasão é do PT e não tem nada de movimento social", disse Alckmin, referindo-se a Bruno Maranhão, membro da executiva nacional do PT. O pré-candidato sustentou que deve ser investigado se, no MLST há uso de dinheiro público. "É necessário investigar se eles estão recebendo dinheiro público", afirmou."Isso não é movimento social, é até injusto com os investimentos sociais. Tem que ser duramente corrigido e condenado". Ao chegar ao Hotel Blue Tree, onde proferiu palestra, Alckmin se encontrou com o presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), que estava saindo, e conversou rapidamente com ele.