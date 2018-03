Alckmin indica 1ª mulher para Secretaria de Agricultura O governador Geraldo Alckmin (PSDB) definiu ontem a escolha da diretora executiva da Associação Brasileira do Agronegócio de Ribeirão Preto (Abag-RP), Mônika Bergamaschi, para ocupar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O convite foi feito no sábado e o acerto ocorreu em uma reunião na tarde de ontem, entre o governador e a nova secretária,