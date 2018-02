Alckmin: 'impunidade é o que estimula colarinho branco' O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse hoje que a impunidade é a razão que estimula o crime do colarinho branco e defendeu que o Supremo Tribunal Federal (STF) se pronuncie a respeito do processo do mensalão. Nessa semana, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, apresentou ao STF pedido de condenação de 36 dos 38 réus do escândalo. "Eu entendo que é a impunidade que estimula o crime do colarinho branco. Então, é muito importante a justiça se pronunciar", disse, após participar de desfile militar em homenagem aos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932.