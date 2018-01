Alckmin foge de perguntas em Campinas

Ele afirmou que iria dar entrevista no próximo compromisso, em Ipeúna (SP). É a segunda vez em dois dias que Alckmin se recusa a responder perguntas sobre o caso. Ontem, após a cerimônia de lançamento de uma comissão independente para analisar o caso no Palácio dos Bandeirantes, Alckmin também se recusou a responder as perguntas sobre o assunto.

Um grupo com quatro manifestantes esperava o governador na entrada do hotel onde ocorre o evento na cidade do interior paulista e foi abordado pela Guarda Civil Municipal de Campinas após o governador deixar o local. Os manifestantes foram fotografados e revistados.

Durante o evento, Alckmin se limitou apenas a exaltar as obras feitas pelo governo do Estado para a mobilidade urbana, entre elas, as do metrô e da rede ferroviária.