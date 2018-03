Alckmin fecha porta de carro antes de Lu descer O candidato à Prefeitura de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) foi o último a chegar à sede da Rede Bandeirantes de Televisão. Acompanhado do candidato a vice-prefeito, Campos Machado (PTB), e da mulher, Lu Alckmin, Alckmin não quis comentar a declaração do candidato Paulo Maluf (PP), que afirmou que, por ser engenheiro, estaria mais preparado para a Prefeitura do que um anestesista, referindo-se ao tucano. Sobre o debate, Alckmin afirmou que se trata de uma boa oportunidade para mostrar propostas aos eleitores, pois o tempo que a coligação terá na televisão é pequeno. O candidato chegou num carro prata repleto de adesivos de campanha. Sentado no banco de trás, saiu do carro e fechou a porta quando Lu preparava-se para descer. Em poucos segundos, percebeu a gafe, abriu a porta e estendeu a mão para ajudar a mulher.