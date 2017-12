Alckmin fecha acordo com PFL baiano O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, teve um encontro reservado, hoje, em Brasília, para fechar o acordo entre o seu partido e o PFL da Bahia. Antes de ir para Uberaba (MG), Alckmin se reuniu com o governador da Bahia, Paulo Souto, que viajou exclusivamente a Brasília para essa conversa. Pelo acordo, o palanque de Alckmin na Bahia será de Souto, que disputará a reeleição. Em relação ao Senado, Alckmin ficará neutro, caso até junho não se viabilize uma aliança entre os dois partidos, em nível estadual. Com a decisão de hoje, o líder do PSDB na Câmara, Jutahy Júnior (BA), tradicionalmente adversário do grupo político vinculado ao senador Antonio Carlos Magalhães (PFL), fica isolado e abre-se uma dissidência no partido, sob a liderança do deputado tucano da Baia, João Almeida.