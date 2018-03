Alckmin faz promessa a moradores de rua O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, prometeu ontem criar frentes de trabalho para moradores de rua. O tucano tirou o dia para fazer campanha no centro da cidade. A região concentra a maior parte dos 12 mil dos moradores de rua da cidade. Alckmin caminhou pelos calçadões de comércio e visitou duas entidades sindicais - a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e a Federação dos Aposentados do Estado de São Paulo. "Junto com as igrejas e com a sociedade civil a gente pode fazer uma frente de trabalho só para moradores de rua", disse, em discurso na UGT. "Eu abri com d. Claudio Hummes 500 vagas quando governador. A prefeitura está mais perto (das pessoas) e pode ter um trabalho melhor." Pela proposta, cada trabalhador receberá um salário mínimo mais cesta básica. A bolsa tem duração de nove meses. "O projeto Pomar (plantio de árvores às margens do Rio Pinheiros), muito bem-sucedido, foi todo por frente de trabalho." Na caminhada pelo centro, o tucano recebeu palavras de incentivo e declaração de voto, mas também foi hostilizado algumas vezes. VIAGEM Mesmo em campanha, Alckmin fará uma viagem ao exterior daqui a duas semanas. O tucano irá a Bogotá, na Colômbia, conhecer o funcionamento do sistema de transporte coletivo da cidade. "Será uma viagem curta, de dois dias", disse.