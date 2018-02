Alckmin faz mutirão na zona leste; Kassab inaugura comitês

Os três primeiros colocados nas pesquisas de intenções de votos para a disputa pela Prefeitura de São Paulo tiveram a agenda de campanha intensa neste sábado, 30. Enquanto a candidata petista Marta Suplicy e o candidato do PSDB Geraldo Alckmin concentraram suas atividades na zona leste da cidade, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) inaugurou comitês de campanha em Parelheiros e na Freguesia do Ó. Pela manhã, Marta participou de carreata e comício com a presença do presidente Lula em São Miguel Paulista. Veja também: Lula critica uso de sua imagem por candidatos da oposição Lula participa de campanha ao lado de Marta Suplicy em SP Lula e Marta são ovacionados em carreata na zona leste de SP Alckmin cai, Kassab sobe e reduz diferença para tucano Confira o perfil dos candidatos à Prefeitura de São Paulo Alckmin em Guaianazes. Foto: Patrícia Santos/AE Kassab em abertura de feira. Foto: Hélvio Romero/AE No fim da manhã, Kassab esteve numa feira da construção no Expo Center Norte, segundo a assessoria do candidato. Às 18h, o atual prefeito tem visita agendada à Rua do Samba, na região central da capital, próximo à estação da Luz. O candidato tucano Geraldo Alckmin reservou o sábado para fazer campanha na zona leste, e no fim da manhã estava em Guaianazes fazendo mutirão de casa em casa, com mais de 30 pontos de parada na agenda, segundo sua assessoria. O candidato Paulo Maluf (PP-SP) reservou a manhã para visitar a feira livre do Jardim Sabará, na zona sul da capital, e não tem mais atividades de campanha previstas para este sábado. Amanhã pela manhã, Maluf irá visitar a feira livre da Cohab José Bonifácio, em Itaquera. A candidata Soninha (PPS-SP) visitou a Policlínica Dom Bosco pela manhã, e tinha compromissos de campanha na Vila Nova Cachoeirinha na parte da tarde. Ainda neste sábado, segundo agenda divulgada no site da candidata na internet, Soninha irá visitar a Festa de Nossa Sra. da Achiropita, no bairro do Bixiga. O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Ivan Valente, participou de carreata e corpo-a-corpo com o candidato a vereador Miguel Carvalho no Jardim Míriam, na zona sul da capital. O site oficial do candidato informa que nesta tarde Valente participaria de uma reunião com moradores de Sapopemba, próximo ao Jardim Grimaldi, na zona leste. O candidato Ciro Moura (PTC-SP) participa no fim da tarde de encontro com candidatos a vereador do partido, na avenida Brigadeiro Luis Antonio. Amanhã, deverá gravar programas para o horário eleitoral na TV. O candidato Edmilson Costa (PCB-SP) participou de almoço com apoiadores e amanhã fará o lançamento do ABC Vermelho no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, com organizações sociais de esquerda. O candidato Levy Fidélix (PRTB-SP) dedicou o sábado a carreatas pelos bairros do Ipiranga, Vila Prudente, Móoca, Saúde e arredores. O candidato Renato Reichman (PMN-SP) visitou a Vila Santa Catarina e Vila Alba, na zona sul da capital. Às 15h, Reichman visitou comunidades do Itaim Paulista e São Miguel, na zona leste.