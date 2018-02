Alckmin faz críticas ao governo federal na posse de Uip

"Governar é escolher, o dinheiro nunca vai dar para tudo", disse o governador. "São Paulo escolheu melhorar a qualidade de vida da população, mas todos são responsáveis pelo SUS." Alckmin reforçou a importância das parcerias com prefeituras, governo federal e sociedade civil. E lamentou a situação precária enfrentada pelas Santas Casas de Misericórdia.

O governador discursou depois do novo secretário, que também desferiu críticas ao governo federal e elogiou a gestão tucana. O secretário Giovanni Guido Cerri, que dará lugar a Uip, participou da cerimônia.

A escolha de Uip para o posto é vista com uma reação do PSDB à possível candidatura do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo PT, à sucessão do governo de São Paulo nas eleições do ano que vem.