Alckmin falará com sociólogo sobre imagem do PSDB

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, irá se reunir na quarta-feira, 20, à tarde, no Palácio dos Bandeirantes, com o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda. O especialista em comportamento eleitoral foi escalado pela Executiva Nacional do PSDB para traçar, por meio de pesquisa, a atual imagem da sigla.

O esforço tem como intuito reformular a estratégia de marketing do PSDB, após três derrotas consecutivas na disputa à sucessão do Palácio do Planalto. No encontro, o cientista político deverá submeter o governador a um longo questionário, o qual inclui perguntas sobre os pontos fortes e fracos do PSDB.

Além de Alckmin, outras lideranças tucanas já estão respondendo ao questionário, que será submetido também a todos os governadores da sigla. Desde junho, um levantamento semelhante é feito junto à população das grandes cidades. A conclusão da pesquisa deverá ser entregue ao comando nacional da legenda no final de setembro.

Uma outra iniciativa promovida pela Executiva Nacional do PSDB é um mapeamento eleitoral das 66 maiores cidades brasileiras, incluindo as capitais estaduais. A iniciativa tem como objetivo, segundo tucanos, orientar as estratégias da sigla para as eleições de 2012. Esse cenário municipal deverá ser concluído até o final de julho.