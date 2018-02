Alckmin fala em 'mentira' e 'falsidade' na investigação da PF sobre cartel

São Paulo - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), endossou a crítica feita por seu partido contra a condução das investigações a respeito do cartel de trens no Estado de São Paulo, falando em "mentira e falsidade" e questionando o trabalho da Polícia Federal. "Entendo que esse trabalho precisa ser feito de forma colaborativa e de forma séria, não querendo, no momento de mensalão, misturar as coisas com objetivo nitidamente político", afirmou. "Nós somos os maiores interessados (na verdade), agora não é possível conduzir um processo dessa forma."

Nessa terça-feira, 26, lideranças do PSDB pediram a demissão do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo (PT). O partido ainda questionou supostas adulterações do conteúdo de uma carta enviada à Siemens. O PSDB afirma que o texto da carta foi adulterado para tentar encriminar o partido.

"Quero reiterar nossa disposição total de transparência, investigação e responsabilização de quem quer que seja. Agora, é preciso ter provas", disse Alckmin, nesta manhã, após evento no Palácio dos Bandeirantes.

"O que nos deixou estarrecido: primeiro, a mentira", disse Alckmin, afirmando que inicialmente se disse que quem teria encaminhado a denúncia à Polícia Federal foi o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). "Aí vem o presidente do Cade e diz: não encaminhei nada", emendou o governador. "Segundo, a falsidade", continuou o governador, afirmando que o documento é apócrifo, já que o suposto autor negou a assinatura. "Terceiro, um documento de 2008 quando é traduzido do inglês para o português é acrescentado, falsificado, listando nomes, acusando pessoas e partido político", finalizou.

A carta cuja tradução o PSDB afirma ter sido falsificada foi escrita em inglês, em 2008, pelo ex-diretor da Siemens e enviada à sede da multinacional na Alemanha de forma anônima. Tanto a versão em inglês quanto a versão em português estão anexadas a um relatório escrito em abril deste ano também por Everton Rheinheimer. O conteúdo desse relatório principal, que cita propina ao chefe da Casa Civil de Geraldo Alckmin, Edson Aparecido, e envolve outros políticos tucanos com integrantes do carte, foi revelado pelo Estado na semana passada.

Alckmin questionou ainda "quem faz essas falsificações" e "a serviço de quem". "Hoje é uma injustiça contra um, amanhã é contra outro."

Nesta manhã, em entrevista à Rádio Estadão, Cardozo classificou como "risíveis" críticas do PSDB sobre a tradução do documento e afirmou que o partido tentava tornar uma investigação policial em questão política.

O governador disse que a cartelização "infelizmente" ocorre no mundo inteiro e reiterou que o Estado realizou todo o trabalho de investigação quando tomou conhecimento da situação. "Já estamos trabalhando para avançar nas investigações. O Estado é vítima", afirmou Alckmin.