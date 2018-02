Alckmin exibe depoimento de Serra no programa de TV O candidato a prefeito de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) exibiu o esperado depoimento do governador José Serra (PSDB) na propaganda política da noite desta terça-feira na TV. "O Alckmin foi governador e obteve grande aprovação na sua gestão. Na última eleição, foi candidato a presidente e agora é candidato a prefeito de São Paulo. São exatamente a história do PSDB, o espírito de nosso partido e as qualidades de seu candidato que me levam a apoiá-lo nesta eleição", afirmou o governador. Ele gravou o depoimento na última sexta-feira, data em que viajou ao Japão. Este é seu primeiro engajamento na eleição de Alckmin após o início oficial da campanha eleitoral no início de julho. O governador apoiou a candidatura do prefeito Gilberto Kassab (DEM), seu vice na prefeitura, mas teve que aceitar Alckmin após a decisão do partido por ele. Alckmin apresentou um programa modesto de tarde e prometeu caprichar de noite. O que se viu foi a sua biografia, depoimento de sua mulher, Lu, imagens da família e a trajetória política com imagens de suas obras como governador de São Paulo (2001-2006). "Política é amor às pessoas e trabalhar pelo próximo", afirmou, em uma declaração que já é sua marca. Enquanto Kassab disse em seu programa que inaugurou 110 AMAs (Assistência Médica Ambulatorial), Alckmin disse que criou as AMAs junto com Serra. Os demais candidatos repetiram, com nuances, os mesmos programas da tarde, estréia da campanha televisiva. (Reportagem de Carmen Munari)