Alckmin evita comentar declarações de Skaf O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSDB), evitou comentar nesta quinta-feira as declarações do candidato do PMDB, Paulo Skaf, que na estreia do programa eleitoral gratuito disse que falta "garra" e "tesão" no estilo de governar do tucano. "Não vou comentar", desconversou o governador, que cumpriu agenda em Nazaré Paulista (SP).