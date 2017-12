Alckmin está no Rio para velório da mãe de Virgílio O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, está no velório da mãe do senador Arthur Virgílio (PSDB-AM), Izabel do Carmo Ribeiro, no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Um avião com 50 senadores sairá de Brasília às 13h para que os parlamentares visitem o velório da mãe de Virgílio. A informação foi dada pelo vice-prefeito do Rio de Janeiro, Otávio Leite. Ele informou também que o candidato Geraldo Alckmin vai almoçar em Belo Horizonte com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, ainda hoje.