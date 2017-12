Alckmin está em Teresina para fechar acordo com PFL O candidato ao PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, está em Teresina, onde participa, após o meio-dia, da formalização da aliança entre seu partido e o PFL para a eleição estadual. O candidato tucano é o ex-prefeito da capital, Firmino Filho, e seu principal adversário no Estado é o atual governador, Wellington Dias (PT), que disputa a reeleição. O candidato a vice da chapa de Firmino Filho ainda não está definido, mas será do PFL. Para reforçar a candidatura do tucano, PSDB e PFL tentam, agora, fechar um acordo com o senador Mão Santa (PMDB), que é da ala de oposição ao governo Lula dentro do PMDB e tem bastante prestígio no Estado, do qual já foi governador. Alckmin antecipou sua chegada - antes prevista para às 11 horas. Após chegar, ele se reuniu com políticos locais para avaliar o quadro.