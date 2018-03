Alckmin envia reajuste do mínimo paulista à Assembleia O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), enviou ontem à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), em regime de urgência, o projeto de lei que altera as faixas do piso regional estadual, salário mínimo que beneficia cerca de 7,2 milhões de trabalhadores da iniciativa privada. Os valores foram publicados na edição de hoje do "Diário Oficial" do Estado (DOE) e, a pedido do governo de São Paulo, devem ser discutidos pelos parlamentares antes de 1º de abril, quando entrarão em vigor.