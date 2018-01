Alckmin elogia discurso; Aníbal nega aceno a Itamar O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que o discurso de lançamento da candidatura do ministro da Saúde, José Serra, foi "consistente, de alguém que tem preparo e experiência para a chefia do governo". "Me perguntaram se vai decolar (a candidatura Serra). Temos um piloto experiente, que não tem medo de tempo ruim e com uma meta segura." Ele afirmou que a adesão do governador do Ceará, Tasso Jereissatti, não será apenas formal. "Estava todo mundo presente e estarão todos engajados." Em relação à possibilidade de uma aliança com os partidos da base governista, ele disse que o momento é de cada partido defender seu candidato e que há muito tempo até junho para que, num segundo momento, negociações possam ser iniciadas. O presidente do PSDB, José Aníbal, descartou qualquer possibilidade de a citação de Itamar Franco feita por José Serra (o ministro lembrou, em seu discurso, que Fernando Henrique foi ministro nomeado por Itamar) ser um aceno ao governador mineiro para uma composição política na campanha. "Foi apenas um registro histórico, o que mostra que, em alguns momentos, ele (Itamar) chegou a ter lucidez", disse Aníbal. Durante seu discurso, Serra disse que "foi Fernando Henrique Cardoso, levado ao Ministério da Fazenda por Itamar Franco, que conseguiu derrubar a superinflação, porque juntou à esperança uma grande equipe técnica, obstinação e capacidade de liderança."