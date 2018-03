Alckmin elogia Dilma em evento no Palácio do Planalto O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, partido de oposição ao governo, aproveitou uma solenidade no Palácio do Planalto para fazer elogios à presidente Dilma Rousseff. "É uma grande presidenta que trabalha muito pelos paulistas, por todos os Estados e pelo Brasil", afirmou, durante evento de assinatura de convênios para a ampliação do crédito fiscal de Estados. Alckmin disse que os recursos vão possibilitar investimentos sobretudo de mobilidade urbana.