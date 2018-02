Alckmin elogia defesa da unidade do PSDB O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, ao deixar a convenção do PSDB em Brasília, que o mais importante do encontro foi que todos discursaram em defesa da unidade do partido. "Esse é o passo mais importante que precisa e começa a ser dado", disse. "Agora, o PSDB começa uma nova fase", completou. O senador Aécio Neves foi eleito hoje o novo presidente do partido, em mais uma etapa para construir sua candidatura à Presidência da República em 2014.