Alckmin elogia 'atitude de desprendimento' de Serra O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, comentou nesta terça-feira, 17, "a desistência" do ex-governador José Serra de tentar disputar as eleições como candidato do PSDB à Presidência da República em 2014. "Acho que a atitude do Serra foi de desprendimento. É uma atitude importante para unir o partido", disse Alckmin, ao participar da inauguração de ciclovia localizada na margem oeste do Rio Pinheiros, na capital paulista.