Alckmin elogia Aníbal por desistência de pré-candidatura O deputado federal José Aníbal (SP) desistiu hoje de disputar uma vaga no Senado pelo PSDB, abrindo caminho para oficialização da pré-candidatura de Aloysio Nunes Ferreira, ex-secretário da Casa Civil do Estado. Em rápido discurso em reunião do Diretório Estadual, Aníbal justificou a decisão em nome da "unidade do partido". Ele retirou sua proposta depois de passar a última semana trabalhando por prévia para indicar o candidato tucano ao Senado.