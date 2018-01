Alckmin e Serra fazem campanha juntos e atacam Lula Os pré-candidatos do PSDB à Presidência da República e ao governo paulista, respectivamente, Geraldo Alckmin e José Serra, responsabilizaram o governo Luiz Inácio Lula da Silva pela ação de vandalismo, promovida pelo Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) na terça-feira, em Brasília. Juntos, pela primeira vez em agenda de campanha, em Catanduva, no interior paulista, os tucanos apontaram "frouxidão" da gestão do petista. "Os episódios lamentáveis, como os que vimos na Câmara dos Deputados, ocorrem pela impunidade, frouxidão, falta de autoridade do governo Lula", criticou Alckmin. Já Serra, destacou que, mesmo antes da divulgação do vídeo que mostrou que as ações do grupo foram planejadas, já era possível constatar que a ação havia sido orquestrada. "Isso já era claro, porque o PT joga sempre com duas ou três faces. É um partido multifacetado", afirmou, acrescentando que, assim como o PT, Lula "joga também com múltiplas faces". Apoio do PPS Por cerca de duas horas, Alckmin e Serra fizeram corpo-a-corpo juntos pelas ruas centrais de Catanduva, onde distribuíram autógrafos, beijaram crianças e tomaram café em uma lanchonete tradicional da cidade. Depois, participaram de chá da tarde, promovido por senhoras da Sociedade Catanduvense e se reuniram com lideranças empresariais da região. Os dois prometeram repetir a "dobradinha" mais vezes ao longo da campanha. Durante a visita a Catanduva, Serra e Alckmin enfatizaram que vão aguardar maiores esclarecimentos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a verticalização. Hoje o TSE vai analisar várias consultas de partidos sobre o assunto. Serra anunciou ainda que recebe amanhã, às 11 horas, em São Paulo, apoio formal do PPS à sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes.