Alckmin é ratificado como candidato à reeleição em SP Terminou por volta das 12h45 a convenção do PSDB de São Paulo que homologou o nome do governador Geraldo Alckmin como candidato à reeleição no estado. O encontro contou também com a presença do candidato do partido à presidência da República, Aécio Neves, e do ex-governador de São Paulo José Serra.