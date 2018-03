'Alckmin é o pedágio, eu sou o caminho', diz Mercadante Candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante deu hoje o pontapé inicial de sua campanha no calçadão central de Osasco, na Grande São Paulo. Sobre um carro de som, discursou por 20 minutos ao lado de Marta Suplicy (PT) e Netinho de Paula (PC do B), candidatos ao Senado em sua chapa.