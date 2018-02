Alckmin e Kassab visitam feira da Vila Madalena O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidatos à Prefeitura de São Paulo, visitam hoje à tarde a feira da Vila Madalena, na zona oeste da cidade. Alckmin deve chegar primeiro, às 14 horas, Kassab estará lá às 16 horas. Marta Suplicy (PT)aproveita o domingo para gravar programa eleitoral para a TV e não tem agenda pública. Após caminhada na Vila Madalena, Alckmin segue para o Aquário de Itaquera, na zona leste. Por volta das 10 horas, Kassab participou do evento Yoga pela Paz 2008, no Parque do Ibirapuera, e depois percorreu o local. Paulo Maluf (PP) também começou cedo, às 10h30, com caminhada pelo comércio do Jardim Ranieri, na zona sul. À tarde o candidato não tem compromissos de campanha agendados. Soninha Francine (PPS) visita neste começo de tarde o Mercado Mundo Mix, no Memorial da América Latina, zona oeste. Ivan Valente (PSOL), esteve envolvido em reuniões internas pela manhã. Às 14 horas, Edmilson Costa (PCB), Renato Reichmann (PMN), Soninha e Valente estarão em debate promovido pela Arquidiocese de São Paulo, na Freguesia do Ó, zona norte. Levy Fidélix, do PRTB, Anaí Caproni, do PCO, e Ciro Moura, do PTC, gravam seus programas eleitorais para a TV.