Alckmin e Kassab disputam obra

Os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo embarcaram ontem em discussões sobre a paternidade de obras e projetos que tendem a aparecer nos discursos de campanha. Agora em lados opostos, o prefeito e candidato à reeleição Gilberto Kassab (DEM) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) entraram em conflito pela autoria do projeto de Assistência Médica Ambulatorial (AMA). Já a petista Marta Suplicy ficou no meio da troca de farpas sobre a autoria do Centro Cultural da Juventude, no bairro de Vila Brasilândia. Na disputa entre Kassab e Alckmin, o prefeito defendeu que o projeto é da sua gestão. O tucano logo rechaçou a proposição. "Só para reavivar um pouco a memória dele (Kassab), eu queria dizer que as AMAs foram criadas quando era prefeito José Serra e eu governador de São Paulo", rebateu Alckmin. Ele apontou ainda o valor investido: R$ 36,5 milhões para a construção de 23 unidades em 2005, quando Kassab era vice. Quando soube da reação do adversário, Kassab recuou: "Não me recordo, para ser sincero. Se ele fez, eu queria cumprimentá-lo." As AMAs atendem a casos de baixa complexidade e, com elas, espera-se reduzir as filas em prontos-socorros. Até o momento, Kassab inaugurou 107 unidades e tem o equipamento como bandeira de sua gestão. No caso de Marta, o conflito foi protagonizado por seus auxiliares e a assessoria do Centro Cultural da Juventude, enquanto ela visitava o local. A assessoria dizia aos jornalistas que a obra foi iniciada em 2005 por Serra e inaugurada em 2006 por Kassab (DEM). Também presente, a ex-subprefeita da Freguesia do Ó na gestão de Marta, Márcia Barral, rebatia alegando que a petista construiu a estrutura do prédio: "Eles fizeram apenas o acabamento". Ao perceber que os jornalistas buscavam esclareecimentos, Marta afirmou: "Eu não quero saber quem fez ou deixou de fazer. Quero ver o que está sendo feito." Marta chegou a elogiar a administração do centro, mas disse que "daria para pôr muito mais recursos, ter muito mais atividades". Questionada sobre a autoria da obra, ela evitou polemizar. "Nós fizemos o projeto e acho que ele terminou", disse, encerrando a entrevista. Mais tarde, o vereador Gilberto Natalini (PSDB), ex-secretário de Serra, entrou na discussão e disse que o tucano idealizou o centro e o construiu sobre o esqueleto de uma obra abandonada de Jânio Quadros. "Não existe uma vírgula de Marta Suplicy nesse projeto." O site da prefeitura diz que o centro foi inaugurado por Serra em 27 de março de 2006.