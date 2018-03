Alckmin e Kassab apóiam lista de fichas-sujas com Maluf e Marta

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM) defenderam a divulgação da lista dos "fichas-sujas", na última terça-feira, pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). A lista, disponível no site da entidade, traz dados sobre candidatos a prefeito e vice nas 26 capitais do País que tenham processos na Justiça. Entre os candidatos de São Paulo, aparecem apenas Marta Suplicy (PT), Paulo Maluf (PP) e a vice de deste último, Aline Corrêa. Maluf é o campeão de ações: sete ao todo. Veja Também: ENQUETE: Lista ajuda a escolher candidatos? Saiba quem são os candidatos com a ficha suja Pesquisa Ibope - São Paulo Conheça os candidatos nas principais capitais Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Calendário eleitoral das eleições deste ano TSE decide que candidatos com ficha suja podem concorrer Para Alckmin, não há problemas na divulgação da lista se feitas as "devidas ressalvas". "O importante é deixar claro que os candidatos já recorreram ou estão em condição de recurso judicial. Tem de deixar claro que, se houve condenação, não se trata de uma decisão final. O povo está maduro o suficiente para compreender essas situações. Sendo feita com as devidas ressalvas, não vejo problema. Tudo o que for transparente, é bom", disse em entrevista coletiva,após participar de um seminário sobre Cidade Digital e Governo Eletrônico, no Itaim, zona sul da cidade. Em seu site de campanha, o candidato do DEM destacou a divulgação dos nomes e listou as principais noticias na imprensa sobre o caso. "Sou a favor que a população tenha todas as informações possíveis em relação aos candidatos. São informações públicas. Sou a favor da transparência em relação a informações de candidatos", disse Kassab, por meio de sua assessoria. Assim como Alckmin, Kassab também condenou o préjulgamento de candidatos. "Em relação à suspensão daqueles que não foram punidos, sou contra. Afinal, existe o Poder Judiciário", disse. Resposta O candidato do PP à Prefeitura de São Paulo, Paulo Maluf, é o que mais responde a processos na Justiça, contabilizando sete. Por meio de sua assessoria, o candidato manifestou repúdio à divulgação."Juízes não têm que se meter em política", disse ele, depois de declarar que as acusações "não têm base legal". Também a candidata Marta Suplicy (PT) distribuiu nota em que manifesta "o mais profundo repúdio" à presença de seu nome na lista e já avisou que vai recorrer à Justiça contra a iniciativa. Em defesa da petista, os seis partidos da coligação Uma Nova Atitude para São Paulo (PT, PC do B, PSB, PDT, PRB e PTN) foram mais contundentes. Na sua nota, manifestam "o mais profundo repúdio à decisão arbitrária, tendenciosa e leviana" da AMB de divulgar uma lista de candidatos que "respondem a ações penais de improbidade administrativa e eleitoral". Segundo eles, essa iniciativa "atinge, de forma injusta, a imagem de nossa candidata Marta Suplicy".