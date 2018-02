Alckmin e Kassab abrem diálogo sobre eleição em SP O presidente do PSDB paulista, José Henrique Reis Lobo, reuniu ontem num almoço em sua casa o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Os três conversaram por cerca de uma hora sobre a eleição e o futuro político dos dois pretendentes à Prefeitura de São Paulo. Foi o primeiro encontro em muito tempo entre os pré-candidatos e ocorreu num clima ameno, segundo um auxiliar de Alckmin. Os dois deixaram claro que não há intransigências e o importante é buscar uma estratégia que satisfaça ao PSDB e ao DEM. Para integrantes dos dois partidos, a conversa valeu não pelo que foi dito - nada conclusivo -, mas por representar um gesto de aproximação, numa semana em que os ânimos se acirraram e a fratura entre PSDB e DEM ameaçou crescer. O encontro é parte de uma rápida temporada de caça de Alckmin. Horas antes, ele falou com o ex-senador e ex-presidente do DEM Jorge Bornhausen, articulador da candidatura Kassab. Na noite anterior, visitara o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Também na segunda-feira, deputados alckmistas haviam discutido o futuro na casa do deputado Bruno Covas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.