Alckmin e Jarbas articulam para Quércia desistir de candidatura O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, entrou no circuito e, de Caruaru, telefonou para o pré-candidato do PMDB ao governo paulista, Orestes Quércia, e para José Serra, candidato eplo PSDB, para tentar reabrir a negociação e fechar uma coligação entre os dois partidos. Um nome que está sendo articulado como alternativa é o do ex-deputado Almino Afonso, do PMDB. O principal interlocutor no PMDB é o ex-governador Jarbas Vasconcelos, que falou duas vezes com Serra e Quércia nas últimas horas. Jarbas disse que as conversas com o PMDB vão prosseguir até a convenção estadual amanhã. Disse que, nos contatos que fez com Quércia, ele continua irredutível na decisão de disputar o governo paulista. "Não tive êxito, mas quero ajudar", destacou. Em entrevista, Alckmin disse acreditar que Serra tem condições de vencer o governo paulista no primeiro turno. Já Jarbas Vasconcelos acha que Quércia pode favorecer o candidato do PT, o senador Aloizio Mercadante em São Paulo, levando a eleição para o segundo turno. Apoiador informal da candidatura Alckmin e candidato ao senado pelo PMDB de Pernambuco,, Jarbas Vasconcelos afirmou que não foi surpreendido com o anúncio da candidatura do presidente do PMDB paulista. Ele, contudo, comprometeu-se a conversar com Quércia para avaliar a candidatura. Para ele, a candidatura de Quércia "pode danificar alguma coisa, provocar o segundo turno. Esse dano será em cima do Serra". Jarbas afirmou que não sabe ainda qual o cacife de Quércia e a sua avaliação nas pesquisas. Quércia tentou negociar com Serra uma aliança ao governo, mas não abriu mão de ser o vice do tucano, que deseja ter ao seus lado o presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer (PMDB-SP). Serra disse com todas as letras a Quércia que o PSDB não aceitava seu nome. Em reação à reposta dos tucanos, Quércia anunciou sua candidatura. Geraldo Alckmin e Jarbas Vasconcelos continuam em Caruaru. Alckmin tem cumprimentado e conversado com populares e já visitou quatro casas de arte popular, inclusive, o Museu do Mestre Vitalino, precursor da arte de esculturas em barro. Matéria alterada às 16h50 para o acréscimo de informação