Alckmin é internado no Incor de SP com dor abdominal O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), de 54 anos, foi internado ontem à noite no Instituto do Coração (Incor), na capital paulista. Segundo a assessoria de imprensa do Incor, Alckmin foi hospitalizado com dores abdominais devido a uma inflamação no intestino delgado, chamada ileíte. Seu quadro clínico é estável e "evolui dentro do previsto". De acordo com a assessoria do Incor, o tratamento, que é realizado no quarto, consiste em dieta alimentar restrita, hidratação e medicamentos.