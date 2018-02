Alckmin é internado no Incor com inflamação no intestino O ex-governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), está internado desde a noite de domingo no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor) por conta de uma inflamação no intestino delgado, informou um comunicado da instituição. Alckmin, de 54 anos, está em tratamento clínico de ileíte, da qual decorrem dores abdominais. "O quadro clínico de Alckmin é estável e evolui dentro do previsto. O tratamento, que é realizado no quarto, consiste em dieta alimentar restrita, hidratação e medicamentos (analgesia)", informou a nota, acrescentando que a alta hospitalar ainda não tem data definida. Até as 14h de domingo, Alckmin participou da convenção do PSDB paulista, na qual discursou. O ex-governador, derrotado na corrida presidencial de 2006, é cotado para concorrer à prefeitura de São Paulo pelo PSDB no próximo ano.